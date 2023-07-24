Глава норвежской партии ушел в отставку после кражи очков в аэропорту

Бьёрнар Мокснес признал, что "совершил большую ошибку и сделал еще хуже тем, как вел себя после"

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Лидер норвежской партии Rødts ("Красные") Бьёрнар Мокснес ушел со своего поста после того, как украл пару солнечных очков из магазина в аэропорту Гардемуэн в июне 2023 года. Об этом в понедельник сообщает телеканал NRK.

Позднее стало известно о полученном им штрафе в размере 3 тыс. крон ($312). Уликой послужила запись камеры видеонаблюдения в магазине.

"Я взял эти солнечные очки из магазина в Гардемуэн. Я совершил большую ошибку и сделал еще хуже тем, как вел себя после. Я по-настоящему сожалею об этом и прошу за это прощения", - написал Мокснес на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Партию он возглавлял 11 лет. Новым председателем партии станет первый заместитель председателя Мари Сневе Вартинюссен. Она уже заявила, что Мокснес "принял последствия своего поступка" и на этом вопрос закрыт.

Бывший лидер сохранит членство в партии и свое место в парламенте, о чем он также написал на своей странице. "Красные" не входят в правительственную коалицию во главе с социал-демократами. Это сравнительно новая партия. В Стортинг (парламент) она впервые прошла в 2017 году с одним парламентским креслом. По итогам выборов 2021 года она получила восемь мест. В обоих случаях возглавлял ее Бьёрнар Мокснес.