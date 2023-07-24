В Гане по подозрению в коррупции арестовали бывшего министра

Сесилию Абену Дапаа подозревают в коррупции и правонарушениях, связанных с крупной суммой денег наличными и другими ценностями, украденными из ее дома

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Ганы арестовала по подозрению в коррупции Сесилию Абену Дапаа, которая до минувшей субботы занимала пост министра санитарии и водных ресурсов. Об этом сообщил в понедельник офис специального прокурора Ганы.

"Арест был произведен в первой половине дня 24 июля, - приводит заявление властей ганский новостной портал Graphic. - Специальный уполномоченный офицер прокуратуры ведет сейчас допрос Дапаа".

Экс-министр подозревается в коррупции и правонарушениях, связанных с крупной суммой денег наличными и другими ценностями, украденными из ее дома.

Сесилия Абена Дапаа подала 22 июля в отставку с поста министра, которая была немедленно принята президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо. Причиной отставки стал шумный скандал, разразившийся после того, как стало известно, что двое служащих украли хранившиеся в доме Дапаа 1 млн долларов, 300 тыс. евро и несколько миллионов национальной валюты седи.