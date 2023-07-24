Нуланд станет и.о. первого замгоссекретаря США с 29 июля

Уэнди Шерман, объявившая в мае о намерении уйти с госслужбы, будет работать по 28 июля включительно

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Виктория Нуланд станет исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США с 29 июля. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В нем отмечается, что Уэнди Шерман, объявившая в мае о намерении уйти с госслужбы, покинув пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства, будет работать по 28 июля включительно. "Президент [США Джо] Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря после ухода Уэнди до момента утверждения [Сенатом Конгресса] в должности следующего первого заместителя госсекретаря", - уточняется в документе.

Нуланд с мая 2021 года является заместителем госсекретаря США по политическим делам.

В отношении нее Россией введены санкции.