Белый дом назвал вызывающими сожаление итоги голосования в Израиле по судебной реформе

В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, 56 оппозиционных законодателей бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Администрация США считает вызывающим сожаление одобрение первого этапа судебной реформы в Израиле лишь незначительным большинством голосов в Кнессете (парламент еврейского государства). Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Будучи другом Израиля всю свою жизнь, президент [США Джо] Байден в публичном и частном порядке выражал свои взгляды, заключающиеся в том, что крупные изменения в демократии, чтобы они были прочными, должны поддерживаться настолько широким консенсусом, насколько это возможно. Вызывает сожаление, что сегодняшнее голосование продемонстрировало минимально возможное большинство", - указывается в тексте.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что американское правительство будет поддерживать "усилия президента [Ицхака] Герцога и других лидеров Израиля", направленные на "строительство более широкого консенсуса" по судебной реформе "посредством политического диалога".

Депутаты Кнессета одобрили в понедельник во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты оппозиции. В поддержку документа высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию. 56 оппозиционных законодателей бойкотировали решающее голосование и покинули зал заседаний.

На голосование был вынесен проект закона об отмене так называемого принципа разумности. Этот документ является частью запланированной правительством Израиля судебной реформы. Речь идет об одном из ключевых и наиболее спорных изменений судебного законодательства. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным. Предполагается, что реформа ограничит эти полномочия судебной власти. В воскресенье Байден заявил порталу Axios, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не следует спешить с проведением судебной реформы, которая, по мнению американского лидера, раскалывает общество в еврейском государстве.