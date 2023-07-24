В Тирасполе заявили, что Украина вербует приднестровцев для сбора информации о военных РФ

По данным министерства госбезопасности Приднестровья, при вербовке в ход идут различные методы: от простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать до прямых угроз и шантажа, если человек сопротивляется

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Министерство госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщило о попытках вербовки жителей непризнанной республики спецслужбами Украины для сбора информации о российских военных на приднестровской территории.

"Как правило, иностранную разведку интересует информация военного и внутриполитического характера. Основной вербовочный ресурс - это граждане Приднестровья, пересекающие границу [Украины] регулярно и с определенной периодичностью на транспорте, а также люди с украинскими корнями или с родственниками на Украине. При вербовке в ход идут различные методы: от простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется", - заявил представитель МГБ телеканалу "Первый Приднестровский".

Как сообщил телеканалу один из пострадавших граждан, в украинских спецслужбах "просят собирать информацию о российских военных, об их семьях, интересуются, есть ли панические настроения среди населения, спрашивают о поддержке правительств Молдавии и Приднестровья". По его словам, за невыполнение таких просьб следуют угрозы запрета на выезд из Приднестровья членам семьи. Пострадавший проинформировал правоохранителей Приднестровья, что получил от спецслужб Украины технику для съемки мест расположения воинских частей.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В задачу российских военных также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Кроме того, оперативная группа российских войск оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.