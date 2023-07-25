Япония заявила, что последний ракетный пуск КНДР не был попыткой запустить спутники

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно пояснил, что это были баллистические ракеты малой дальности

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Две баллистические ракеты, которые КНДР запустила в ночь с понедельника на вторник, не пытались вывести на орбиту спутники. Такое мнение на регулярной пресс-конференции во вторник выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"На основе анализа имеющихся данных мы пришли к выводу, что это был пуск двух баллистических ракет малой дальности. Мы думаем, что это не было попыткой запустить спутники", - отметил он. Мацуно в очередной раз выразил мнение, что КНДР в дальнейшем "может пойти на новые провокации, включая проведение ядерного испытания".

Власти КНДР в понедельник осуществили запуск двух баллистических ракет. По данным японского оборонного ведомства, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Нынешний ракетный запуск КНДР стал 14-м с начала 2023 года.