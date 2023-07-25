В Китае назвали БРИКС важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И также выступил за продвижение стратегического партнерства между КНР и Южной Африкой

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является важнейшей площадкой для диалога развивающихся стран и стратегическим каналом коммуникации для Глобального Юга. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в ходе встречи с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, которая прошла в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"Механизм БРИКС является важнейшей площадкой для укрепления диалога и сотрудничества представителей развивающихся рынков и крупнейших развивающихся стран, а также важнейшим каналом осуществления стратегической коммуникации для Глобального Юга", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также призвал "продвигать всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Южной Африкой на новый, более качественный уровень, придавая ему более широкий размах", и заявил о готовности КНР углублять обмены на всех уровнях между двумя странами.