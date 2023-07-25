25 июля, 05:27
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные нейтрализовали трех палестинцев, обстрелявших их из машины

Они также конфисковали три винтовки М-16 и пистолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские солдаты нейтрализовали во вторник трех палестинцев, открывших по военным огонь в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс- служба.

"Некоторое время назад в Наблусе три вооруженных террориста открыли огонь из автомобиля по солдатам, осуществлявшим в этом районе рутинную деятельность. Солдаты открыли ответный огонь, нейтрализовав троих террористов. О ранениях со стороны военнослужащих информации не поступало", - говорится в заявлении.

Израильские солдаты "конфисковали три винтовки М-16 и пистолет", добавили в пресс-службе. О состоянии нападавших не сообщается. 

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