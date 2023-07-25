Судьи Верховного суда Израиля прервали визит в Германию из-за первого закона реформы

По информации радио Kan, суд может издать временное постановление, приостанавливающее действие нового закона до завершения рассмотрения исков

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Делегация Верховного суда Израиля во главе с председателем Эстер Хают сократила визит в Германию и возвращается домой для рассмотрения исков, поданных против утвержденного в понедельник Кнессетом (парламент страны) закона о так называемом принципе разумности, являющемся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает радио Kan, отмечая, что суд может издать временное постановление, приостанавливающее действие нового закона до завершения рассмотрения исков.

Визит делегации Верховного суда в Германию был сокращен "с учетом последних событий и уже поданных исков", цитирует радиостанция заявление инстанции для прессы. По информации Kan, ожидается, что Верховный суд "вскоре обсудит новый закон".

Первые иски против принятого 24 июля закона о принципе разумности были поданы уже в понедельник, ожидается, что в Верховный суд обратятся с соответствующими петициями оппозиционные парламентские фракции, отмечает газета Yedioth Ahronoth. Издание подчеркивает, что Верховный суд Израиля никогда ранее не отменял действия законов, относящихся к категории основных.