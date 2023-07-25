JPost: израильский суд принял к рассмотрению иск против забастовки врачей из-за реформы

По сведениям газеты, министр здравоохранения страны заявил, что забастовка может привести к сбоям в работе государственных больниц и "причинить вред пациентам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильский суд по трудовым конфликтам принял к рассмотрению во вторник иск против забастовки, объявленной накануне профсоюзом врачей в знак протеста против утверждения Кнессетом 24 июля закона о так называемом принципе разумности, который является одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Об этом сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

По информации издания, министр здравоохранения заявил ночью о своем намерении получить судебный запрет на забастовку, так как она может привести к сбоям в работе государственных больниц и "причинить вред пациентам".

24 июля израильский профсоюз врачей анонсировал на вторник 24-часовую стачку в знак протеста против одобрения парламентом в тот же день первой части судебной реформы, вызвавшей категорическое несогласие оппозиции. В ходе забастовки некоторые врачи в Израиле частично перешли во вторник утром на график выходного дня, но отделения неотложной помощи при этом продолжают работать в обычном режиме, отмечает The Jerusalem Post.