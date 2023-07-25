Советник экс-президента Монголии получила более девяти лет тюрьмы за шпионаж

Со спецслужбой какой страны сотрудничала обвиняемая, не сообщается

УЛАН-БАТОР, 25 июля. /ТАСС/. Монгольская поэтесса Цоодолын Хулан, работавшая советником по религиозным вопросам у бывшего президента страны Халтмаагийн Баттулги (в 2017-2021 годах), проведет в тюрьме девять лет и четыре месяца за незаконное сотрудничество с иностранной разведкой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сухэ-Баторского районного суда по уголовным делам первой инстанции.

"Цоодолин Хулан приговорена к девяти годам и четырем месяцам лишения свободы по уголовной статье, которая предусматривает заключение от восьми лет до пожизненного за сбор, хранение и передачу сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, для передачи их иностранным организациям и гражданам", - говорится в решении суда.

Женщина была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства в конце января 2023 года. Судебные заседания начались 20 июля и проходили в закрытом режиме. Со спецслужбой какой страны сотрудничала обвиняемая, не сообщается.

Цоодолын Хулан - дочь монгольского поэта и сама является автором нескольких сборников стихов. Перевела на монгольский несколько сочинений Анны Ахматовой. Закончила школу с преподаванием на русском языке, затем работала корреспондентом, главным редактором газет, была директором государственного театра кукол. Затем на протяжении нескольких лет занимала должность советника президента Монголии по религиозным вопросам.