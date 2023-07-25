В МИД КНР заявили, что сотрудничество в рамках "Пояса и пути" выгодно и Китаю, и Италии

Эта инициатива "принесла результаты, выгодные обеим сторонам", отметила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" направлено на достижение обоюдной выгоды и служит интересам как Китая, так и Италии. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин после сообщений в СМИ о возможном выходе Рима из инициативы.

"[Инициатива] "Один пояс, один путь" создает новую платформу для практического сотрудничества между Китаем и Италией, она принесла результаты, выгодные обеим сторонам. Использование потенциала сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути" служит интересам обеих сторон", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

Ранее СМИ утверждали, что Рим к концу года планирует прекратить свое участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь". Италия присоединилась к ней в 2019 году, подписав меморандум о намерениях. Участие страны будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим не прекратит его самостоятельно. СМИ утверждали также, что к выходу Рим подталкивает Вашингтон, не без раздражения воспринявший подписание меморандума с Пекином. Представители властей отрицали, что подвергаются какому-либо давлению.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.