МИД Египта вызвал временного поверенного в делах Швеции в Каире в связи с сожжением Корана

Египетский дипломат призвал "власти Швеции и других стран, где происходят подобные инциденты, принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности"

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции в Каире в связи с актами сожжения Корана. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как указывается в заявлении, помощник главы египетского МИД по европейским делам Ихаб Насер сообщил шведскому дипломату "о решительном осуждении и полном неприятии Египтом - правительством и народом - повторяющихся акций сжигания и осквернения священного Корана в Швеции". В ходе встречи было подчеркнуто, что "Египет ранее предупреждал об опасных и негативных последствиях" этих действий.

Египетский дипломат призвал "власти Швеции и других стран, где происходят подобные инциденты, принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности".

Об акциях сожжения Корана

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. На этот раз Момика намеревался сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, иммигрант пинал священную книгу, но не сжег ее. В ночь на четверг посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.