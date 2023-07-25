Глава Минэнерго Турции обсудил проект АЭС "Аккую" с главой Росатома

В ходе встречи Алпарслан Байрактар и Алексей Лихачев оценили нынешнее состояние проекта

СТАМБУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудил во вторник в Анкаре с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым вопросы реализации проекта строительства первой в стране АЭС "Аккую". Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Мы провели встречу в нашем министерстве с главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией, которую он возглавляет. На встрече оценили нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую", которая станет станцией нового поколения энергетики Турции", - отметил министр.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной.