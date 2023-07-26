Эксперт заявил, что Германия должна проводить политику в интересах протестных избирателей

Глава Ассоциации работодателей ФРГ Райнер Дульгер раскритиковал установившуюся в стране "культуру дебатов, которая зачастую делит [мир] только на черное и белое"

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Властям Германии следует проводить политику с учетом интересов среднего класса, в рядах которого много протестных избирателей, чтобы препятствовать усилению влияния политических сил, находящихся на краях политического спектра, прежде всего оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Такое мнение выразил глава Ассоциации работодателей ФРГ Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

"Нынешние [результаты] опросов настойчиво напоминают нам о необходимости вновь обратить внимание на средний класс и учитывать [его интересы] <...> [при принятии] политических решений", - заявил он. Эти обстоятельства необходимо учитывать "всем партиям" республики в своей деятельности, поскольку среди электората АдГ "очень много протестных избирателей, которые разочаровались в [действиях] политического истеблишмента" страны. Он призвал власти республики активнее "взаимодействовать с недовольными гражданами".

Кроме того, глава ассоциации раскритиковал установившуюся в Германии "культуру дебатов, которая зачастую делит [мир] только на черное и белое". По его мнению, "решение проблем лежит посередине". Дульгер также подчеркнул "значительные недостатки" политики правительства в отношении ремесленных промыслов в этом году и высказался за устранение ошибок в данной сфере.

В конце июля рейтинг партии АдГ достиг рекордной отметки за десятилетнюю историю существования политического объединения. Сейчас ее готовы поддержать 22% избирателей в ФРГ, что в два раза больше, чем год назад. Рейтинг партии растет на фоне высокой инфляции и продолжающегося энергокризиса в республике.

Усиление позиций АдГ вызывает беспокойство ведущих политических сил страны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил в начале июля озабоченность в связи с высоким рейтингом этой партии, а депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Христианско-демократического союза Марко Вандервиц даже выступил с идеей запретить ее деятельность. В ФРГ партию называют правопопулистской. Большая часть политических сил считают невозможным сотрудничество с ней в виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне.