Бжания проинспектировал работу служб на границе Абхазии с Россией

Президент республики также осмотрел объекты, которые ведут хозяйственную деятельность на КПП

СУХУМ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил в среду утром КПП "Псоу" и ознакомился с работой служб на границе Абхазии с Россией. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Аслан Бжания побывал на КПП "Псоу" с инспекцией. Он осмотрел здание штаба пограничного отряда Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии, недавно введенное в эксплуатацию, затем провел совещание с участием руководителей СГБ, пограничного отряда СГБ, МВД и Государственного таможенного комитета. Обсудили вопросы, касающиеся выявления существующих недостатков и путей их решения, совершенствования работы КПП "Псоу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе совещания участвовали также премьер-министр Александр Анкваб и руководитель Администрации президента Джансух Нанба, глава Администрации приграничного Гагрского района Юрий Хагуш.

Президент также осмотрел объекты, которые ведут хозяйственную деятельность на КПП.

Ранее, по информации пресс-службы МВД, министр внутренних дел Роберт Киут провел выездную проверку территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Псоу" на предмет обеспечения общественного порядка и соблюдения правил парковки на указанном участке. Киут отметил, что приезжающие в республику гости судят о ней в первую очередь по тому, как соблюдаются законность и правопорядок приграничной территории. В связи с участившимися обращениями граждан и жалобами туристов на нарушения общественного порядка в приграничной зоне министр внутренних дел взял под личный контроль исполнение сотрудниками милиции поставленных перед ними задач.