Россия и Казахстан обсудили в Астане способы пресечения деятельности картелей

Стороны в ходе встречи также подняли вопросы о применении цифровых инструментов в доказывании сговоров

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана совместно с Федеральной антимонопольной службой России провело в Астане двухдневный семинар на тему "Практика выявления и пресечения деятельности картелей". Об этом сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

"Участники встречи обменялись мнениями по выявлению и пресечению деятельности картелей в Республике Казахстан и Российской Федерации, обсудили ряд вопросов в части применения цифровых инструментов в доказывании сговоров, использования информационных систем, практики выявления картельных соглашений и проведения рейдов на рассвете, а также уголовную ответственность за заключение картельных соглашений. По итогам семинара планируется рассмотреть внедрение новых методов выявления и доказывания картельных соглашений, а также практику применения цифровых инструментов в доказывании сговоров", - говорится в сообщении.

В ходе встречи заместитель председателя АЗРК Ерлан Альжан отметил важность взаимодействия между антимонопольными органами соседних стран, в том числе обмена опытом в области цифровой трансформации.

В 2022 году АЗРК выявило 46 фактов согласованных действий и организации картельных сговоров. Суд взыскал более 670 млн тенге ($1,5 млн). "Чаще всего встречается ценовой сговор - соглашение, направленное на установление или поддержание цен, скидок, надбавок или наценок. Также имеется и другая разновидность картелей - сговоры на торгах. Как правило, они проявляются в том, что участники торгов заранее договариваются об определенном поведении для искусственного создания того или иного результата торгов", - пояснили в пресс-службе.