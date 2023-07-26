В Австрии расследуют деятельность движения за попытки парализовать работу госорганов

Члены "Федеративного государства Пруссия" направляют в инстанции бесчисленное количество обращений, выражающих "неприятие законности и правопорядка", уточнили в МВД страны

ВЕНА, 26 июля. /ТАСС/. Правоохранители Австрии провели обыски в отношении антигосударственного движения "Федеративное государство Пруссия", которое пытается парализовать работу госорганов, направляя им "бесчисленное количество обращений". Об этом сообщает министерство внутренних дел республики.

"Члены антигосударственного движения "Федеративное государство Пруссия", действующего на всей территории Австрии, целенаправленно пытаются парализовать работу органов государственной власти: они направляют в различные инстанции бесчисленное количество обращений, выражающих неприятие законности и правопорядка", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Члены движения таким образом "отрицают легитимность государственных органов и действующего законодательства". Их подозревают в различных "преступлениях против государства", включая угрозы. В пяти федеральных землях Австрии было проведено восемь обысков, ведется расследование в отношении 41 человека.

У сторонников движения есть свой флаг и символ в виде орла, который они приклеивают на автомобили. Органы подозревают их в связях с германским правым движением "Граждане рейха" (или "Рейхсбюргеры"), которое планировало организовать госпереворот в ФРГ в 2022 году.