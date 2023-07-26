В суде Ватикана потребовали 7 лет и три месяца тюрьмы для кардинала за растраты

Это самый крупный процесс в истории государства в сфере финансовых преступлений

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Обвинитель в ватиканском трибунале, где идет процесс по делу о приобретении недвижимости в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями, потребовал наказания в виде 7 лет и трех месяцев тюрьмы для кардинала Анджело Беччу. Ему вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов.

Всего для 11 фигурантов, проходящих обвиняемыми в этом процессе, запрошены в сумме 73 года тюремного заключения, передает агентство ANSA из зала трибунала. Кроме того, прокурор требует взыскать с Беччу €14 млн. Приговор, по информации агентства, будет оглашен не раньше декабря.

Кардинал, который на момент заключения сделки, попавшей в поле зрения проверяющих финансовых органов папского города-государства, занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, всегда отрицал свою вину. По заявлению его адвокатов, обвинение "не принимает во внимание ход процесса, который продемонстрировал абсолютную невиновность кардинала по всем пунктам обвинения". "Обвинение продолжает опираться на предположения, опровергнутые в ходе слушаний, и поддерживает тезис, оторванный от доказательств", - говорится в заявлении. Адвокаты кардинала будут добиваться полного оправдания своего подзащитного.

Судебный процесс по этому делу начался в Ватикане в июле 2021 года, а 11 обвиняемым, в том числе высокопоставленному прелату, вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, предоставление ложной информации, коррупция, отмывание денег, обнародование секретных документов. На скамье подсудимых оказались видные финансисты и риелторы, а также бывшие сотрудники ватиканских учреждений, включая бывшего президента Управления финансовой информации Ватикана Рене Брюльхарта и экс-директора этого ведомства Томмазо Ди Руцца.

Речь идет о громком деле о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. "Финансовая утечка" оценивается следствием, которое началось в 2019 году, от десятков до сотни миллионов евро. Уже после начала процесса особняк был продан, причем с большими финансовыми потерями для Святого престола.

Это самый крупный процесс в истории Ватикана в сфере финансовых преступлений. Впервые в папском городе-государстве судят такого высокопоставленного представителя курии.