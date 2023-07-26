26 июля, 15:10

Politico: Байден выдвинул кандидатуру нового начштаба ВВС США

Президент США предложил на этот пост Дэвида Олвина

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру генерала Дэвида Олвина на пост начальника штаба ВВС США вместо Чарльза Брауна, который может занять должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США. Об этом сообщила газета Politico.

По ее сведениям, кандидатура Олвина была выдвинута во вторник, но официального объявления еще не было.

Чарльз Браун, в свою очередь, сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация