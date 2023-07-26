Politico: Байден выдвинул кандидатуру нового начштаба ВВС США

Президент США предложил на этот пост Дэвида Олвина

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру генерала Дэвида Олвина на пост начальника штаба ВВС США вместо Чарльза Брауна, который может занять должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США. Об этом сообщила газета Politico.

По ее сведениям, кандидатура Олвина была выдвинута во вторник, но официального объявления еще не было.

Чарльз Браун, в свою очередь, сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США.