Делегация США встретится с представителями "Талибана" в Дохе в конце июля

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник США по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири встретятся с эмиссарами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) во время своего визита в столицу Катара в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Уэст и Амири посетят Астану и Доху с 26 по 31 июля. Ключевыми темами переговоров с талибами будут "гуманитарная помощь населению страны, экономическая стабилизация, справедливое и достойное обращение со всеми афганцами, включая женщин и девочек, вопросы безопасности, а также противодействие производству наркотических средств и их обороту", уточнило американское внешнеполитическое ведомство.