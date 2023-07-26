26 июля, 15:19

Делегация США встретится с представителями "Талибана" в Дохе в конце июля

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст и спецпосланник США по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири встретятся с эмиссарами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) во время своего визита в столицу Катара в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Уэст и Амири посетят Астану и Доху с 26 по 31 июля. Ключевыми темами переговоров с талибами будут "гуманитарная помощь населению страны, экономическая стабилизация, справедливое и достойное обращение со всеми афганцами, включая женщин и девочек, вопросы безопасности, а также противодействие производству наркотических средств и их обороту", уточнило американское внешнеполитическое ведомство. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация