Он был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июля. /ТАСС/. Шри-Ланка ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), став полноправным участником этого документа. Об этом сообщил в своем пресс-релизе МИД островного государства.

"Шри-Ланка сдала на хранение документ о ратификации ДВЗЯИ в Управление ООН по правовым вопросам 25 июля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, став 178-м государством, ратифицировавшим ДВЗЯИ, - заявили в министерстве. - Сдача на хранение ратификационной грамоты по ДВЗЯИ повышает статус Шри-Ланки с подписавшего договор государства до его полноправного участника".

Правительство Шри-Ланки одобрило предложение о ратификации ДВЗЯИ в начале июня. Как заявил тогда министр иностранных дел страны Али Сабри, "организация ДВЗЯИ играет решающую роль в защите мира от ядерных угроз". По словам Сабри, "Шри-Ланка является твердым сторонником нераспространения ядерного оружия и разоружения и выступает за глобальный порядок, свободный от конфликтов и насилия".

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

Как ранее отмечала в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия, ратифицировав ДВЗЯИ в 2000 году, неукоснительно соблюдает его положения, а также объявленный в 1992 году добровольный мораторий на ядерные испытания. Дипломат подчеркивала, что ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу из-за того, что к нему полноценно не присоединились восемь государств, чья ратификация для этого необходима, и главная ответственность в этом лежит на США, на позицию которых ориентируются многие государства этой "восьмерки".

По словам Захаровой, Россия будет и далее прилагать все усилия для универсализации ДВЗЯИ и его скорейшего превращения в действующий международно-правовой инструмент.