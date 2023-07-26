В МИД Португалии считают, что гарантии безопасности Украины означают ее вхождение в НАТО

Как заявил глава ведомства Жуан Гомеш Карвинью, Европа сегодня "переживает важнейший момент"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Предоставленные Киеву на саммите НАТО в Вильнюсе гарантии безопасности означают вхождение Украины в альянс. Такое мнение выразил в интервью телеканалу RTVI госминистр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью.

"Существует консенсус между всеми членами НАТО - теперь их будет 32 - относительно необходимости предоставления гарантий безопасности [Украине]. И гарантии безопасности означают вхождение в НАТО", - сказал он.

Карвинью отметил, что Европа сегодня "переживает важнейший момент". "Стало необходимым подумать о том, каково наше коллективное будущее как трансатлантического союза [после начала Россией специальной военной операции на Украине]", - пояснил он свою мысль.

"Современная архитектура европейской безопасности, возникшая после падения Берлинской стены и распада Советского Союза, в настоящий момент подошла к своему концу. Уже нет места нейтралитету. Сегодня сама граница европейской безопасности - это граница с Россией", - считает глава португальского МИД.

НАТО утвердила на встрече на высшем уровне в Вильнюсе, состоявшейся 11-12 июля, программу многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения нынешнего конфликта на Украине. Кроме того, Группа семи приняла после саммита Североатлантического альянса декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая в том числе гласит, что Киев должен получить военный потенциал, позволяющий ему самостоятельно сдерживать любую агрессию России в будущем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Как пояснил Песков, оно, по сути, означает, что "семерка" посягает на безопасность России.