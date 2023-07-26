ОБСЕ заявила, что могла бы наблюдать за прекращением огня на Украине

По словам генсека организации Хельги Шмид, в таком случае потребуется "запрос сторон"

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы отправить наблюдателей в зону украинского конфликта, чтобы следить за режимом прекращения огня, но время для этого еще не пришло. Такое мнение выразила ее генеральный секретарь Хельга Шмид, выступая в Международном центре имени Вудро Вильсона.

"Сказать наперед сложно. <...> Мы готовы, у нас есть опыт, но время еще не пришло. Очевидно, потребуется кто-то, кто сможет наблюдать за режимом прекращения огня и верифицировать его", - сообщила она.

По словам генсека ОБСЕ, в таком случае потребуется "запрос сторон". "А мы пока до этого не дошли", - считает она.