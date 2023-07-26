США не контактировали с РФ по поводу ситуации вокруг Тревора Рида

Он ранее был освобожден по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном, а затем принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не контактировали с Россией по поводу ситуации вокруг американца Тревора Рида, освобожденного ранее по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном, а затем принимавшего участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне не известно ни о каком контакте с российскими должностными лицами после сообщений о его ранении", - сказал по поводу Рида представитель Белого дома. При этом Кирби подчеркнул, что США намерены продолжать добиваться освобождения в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, несмотря на ситуацию вокруг Тревора Рида.

Госдепартамент США подтвердил 25 июля, что Рид получил ранения на Украине и находится на лечении в Германии. Телеканал CNN передал, что ему оказывают помощь в американском военном госпитале.

27 апреля 2022 года состоялся обмен летчика Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида. Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позднее его незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко полностью отрицал вину, свой арест называл провокацией, а дело - сфабрикованным. Рид был приговорен в России к девяти годам тюремного заключения по делу о нападении на полицейских. Суд над ним состоялся в 2020 году.