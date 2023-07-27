В Перу террористы обстреляли военный вертолет

Министерство обороны республики сообщило, что в результате нападения пулевое ранение в ногу получила 13-летняя девочка

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июля. /ТАСС/. Боевики обстреляли вертолет вооруженных сил Перу, выполнявший патрулирование на юге страны. Об этом сообщило в среду министерство обороны республики.

"Вертолет был атакован колонной террористов, которые обстреляли его фюзеляж. Воздушное судно выполнило успешный маневр и вернулось в [город] Пичари", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате нападения пулевое ранение в ногу получила 13-летняя девочка. Она была доставлена в больницу, ее жизнь вне опасности.

Как сообщил телеканал Canal N, вертолет выполнял патрулирование в провинции Уанта в связи с полученной информацией об обнаружении там представителей террористической группировки "Сендеро луминосо".

В результате террористической деятельности "Сендеро луминосо" в Перу с 1980 года погибли свыше 30 тыс. человек. Нанесенный стране материальный ущерб оценивается примерно в $25 млрд. После ареста основателя "Сендеро луминосо" Абимаэля Гусмана в 1992 году группировка стала терять влияние, однако в последние годы небольшие группы экстремистов продолжали совершать нападения на перуанских военных и представителей правоохранительных органов.