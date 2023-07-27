Парламент Сальвадора одобрил проведение групповых судебных процессов для членов банд

По мнению законодателей, такая мера позволит ускорить судебные процессы в рамках действия режима ЧП

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июля. /ТАСС/. Парламент Сальвадора принял поправки в закон о борьбе с организованной преступностью, которые позволяют проводить групповые судебные процессы для членов одной банды для ускорения вынесения приговоров.

"Эти положения - инструмент, который позволит генеральной прокуратуре республики инициировать переходные процессы, которые включают в себя группировку обвиняемых по преступной организации", - говорится на сайте законодательного органа.

По замыслу законодателей, эта мера позволит "ускорить судебные процессы" в отношении задержанных в рамках действия режима чрезвычайного положения, который был введен в Сальвадоре по инициативе президента страны Найиба Букеле в марте 2022 года для усиления борьбы с преступностью. По данным властей, за это время по обвинению в причастности к деятельности преступных группировок были задержаны почти 72 тыс. человек. Законодатели также одобрили увеличение максимального срока для главарей банд с 45 до 60 лет.

По данным властей Сальвадора, введение режима ЧП позволило сократить число убийств в 2022 году более чем вдвое, до 495 случаев, при этом 65% из них были совершены до принятия особых мер.