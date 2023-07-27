Число погибших в результате теракта у мечети в Дамаске возросло до пяти

Число раненых возросло до 46

БЕЙРУТ, 27 июля. /ТАСС/. Взрыв заминированного автомобиля на юге Дамаска привел к гибели пяти мирных граждан, а число раненых возросло с 15 до 46. Об этом сообщил телеканалу Al Ikhbaria министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш. Он уточнил, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

"К месту происшествия было сразу направлено 11 машин скорой помощи, примерно 20 раненым была оказана помощь на месте, еще 26 доставлены в больницы, - сказал министр. - Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое".

По информации телеканала, теракт был совершен в районе расположения шиитской мечети Сейида-Зейнаб, взрывное устройство находилось в припаркованном такси. 25 июля при подрыве мотоцикла возле мечети получили ранения два человека.

Мечеть Сейида-Зейнаб на южной окраине Дамаска считается одной из наиболее почитаемых исламских святынь Сирии, там находится гробница Зейнаб - внучки пророка Мухаммеда и дочери имама Али. Сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана ежегодно посещают эту мечеть.

В 2016 году в районе Сейида-Зейнаб был совершен двойной теракт, погибли 12 человек и свыше 50 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).