Белый дом отказался комментировать сотрудничество США и МУС по России

В Вашингтоне заявили, что сотрудничают со множеством различных организаций, которые расследуют якобы совершаемые Россией преступления на Украине

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сославшись на требующие конфиденциальности стандарты Международного уголовного суда (МУС), отказалась комментировать сообщения о том, что президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации начать передачу МУС якобы имеющихся у Вашингтона данных о приписываемых российской стороне преступлениях на Украине.

"Что касается МУС, мы не будем вдаваться в детали сотрудничества. Это соответствует практике суда, согласно которой работа с запросами о сотрудничестве должна проходить в конфиденциальном порядке", - сказала она.

Пресс-секретарю указали, что Соединенные Штаты не являются членом МУС, и попросили прокомментировать "изменения в политике". "Я все понимаю, но мы не будем комментировать никакие детали", - сказала Жан-Пьер, добавив, что США сотрудничают со множеством различных организаций, которые расследуют якобы совершаемые Россией преступления на Украине.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США, против данного шага Байдена выступил Пентагон. Из публикации следует, что в американском военном ведомстве считают, что любое сотрудничество США с МУС может "открыть путь для политизированного судебного преследования американских военных, дислоцированных за рубежом".

В марте текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг высказывания главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал в феврале этого года утверждения американской администрации о том, что Москва совершила преступление против человечности на Украине, "как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию" в рамках развязанной против нее гибридной войны. По словам дипломата, нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - "оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса".

Россия не является членом МУС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым и авторитетным органом международного правосудия. В апреле 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что Россия будет внимательно отслеживать действия суда.