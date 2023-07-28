AFP: мятежники в Нигере призвали население страны к спокойствию

В течение дня в столице страны проходили манифестации как в поддержку захваченного президента страны Мохамеда Базума, так и в поддержку бунтовщиков

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Лидер мятежников в Нигере полковник Амаду Абдраман призвал население страны успокоиться и воздержаться от вандализма и насилия. Выдержки из его телеобращения приводит Agence France-Presse (AFP).

"Национальный совет спасения родины призывает население к спокойствию, а также к воздержанию от любых актов вандализма, приводящих к разрушению государственных и частных объектов", - заявил он. Полковник, в частности, указал на попытки "посягательства на физическую неприкосновенность людей и их собственности" во время манифестаций, проходивших в столице страны Ниамее.

По данным французских СМИ, в течение дня в столице Нигера проходили манифестации как в поддержку захваченного мятежниками президента страны Мохамеда Базума, так и в поддержку мятежников. По данным радиостанции Franceinfo, в ходе манифестаций произошло несколько инцидентов с насилием. Так, сторонники мятежников напали на офис правящей Нигерской партии за демократию и социализм и подожгли машины на парковке рядом со зданием.

В свою очередь Agence France-Presse сообщает, что в толпу на манифестации врезался автомобиль. После этого участники акции повредили машину и избили водителя. Также одного из местных парламентариев во время участия в манифестации (агентство не уточняет, кого он поддерживал) забросали камнями и выгнали с акции.

Также французские СМИ обращают внимание на широкое распространение антифранцузских лозунгов в ходе акции сторонников мятежников. На одном из видео, которое приводит на своем сайте телеканал TV5 Monde, собравшиеся у здания парламента в Ниамее манифестанты призывают Францию "оставить в покое" Нигер и выступают за вывод иностранных военных с территории страны. Также они выкрикивали лозунг "Да здравствует Россия!". На другом видео, которое приводит газета Le Figaro, на этой же демонстрации участники развернули российский флаг и скандировали "Россия, Россия!".

О госперевороте в Нигере

Мятежники объявили вечером 26 июля об отстранении Базума с поста президента Нигера, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также мятежники объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19:00 до 05:00, работа всех учреждений в стране приостановлена.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки. На территории республики сейчас находятся также военные подразделения Германии, Италии, США и Франции. Их численность не раскрывается.

Реакция России

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в рамках второго саммита Россия - Африка заявил, что Россия считает необходимым восстановить в Нигере конституционный порядок. Он подчеркнул, что Россия в принципиальном плане всегда в таких случаях занимает очень четкую позицию, назвав переворот антиконституционным шагом.

Также официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Россия призывает стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Дипломат указала на то, что российская сторона выражает надежду на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного народа Нигера.