27 июля, 21:57
Военная операция на Украине

США и Италия намерены оказывать Украине военную и иную помощь столько, сколько необходимо

Подобное обещание содержится в совместном письменном заявлении американского лидера Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Италия намерены оказывать Украине военную и другие виды помощи настолько долго, насколько это будет необходимо. Такое обещание содержится в совместном письменном заявлении американского президента Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, которое было принято по итогам состоявшихся между ними в четверг в Вашингтоне переговоров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"США и Италия продолжат оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько нужно, с прицелом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома. 

Теги:
УкраинаСШАИталияБайден, ДжоВоенная операция на УкраинеМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация