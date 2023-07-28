США и Италия намерены оказывать Украине военную и иную помощь столько, сколько необходимо

Подобное обещание содержится в совместном письменном заявлении американского лидера Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Италия намерены оказывать Украине военную и другие виды помощи настолько долго, насколько это будет необходимо. Такое обещание содержится в совместном письменном заявлении американского президента Джо Байдена и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, которое было принято по итогам состоявшихся между ними в четверг в Вашингтоне переговоров.

"США и Италия продолжат оказывать политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине столько, сколько нужно, с прицелом на достижение справедливого и прочного мира при полном уважении Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.