В Шотландии обнародовали программу получения гражданства на случай независимости

В правительстве страны сообщили, что получить гражданство можно будет четырьмя способами и сам процесс будет проще и доступнее, чем в Великобритании

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Процесс получения шотландского гражданства будет проще и доступнее, чем в Великобритании, в случае обретения Шотландией независимости. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Шотландии.

Из документа следует, что получить шотландское гражданство можно будет четырьмя способами. Во-первых, стать шотландским гражданином автоматически сможет любой гражданин Великобритании, который либо проживает в Шотландии, либо был рожден в Шотландии, либо раньше жил пять лет в Шотландии в несовершеннолетнем возрасте или не менее 10 лет в общей сложности, либо хотя бы один из родителей которого был рожден в Шотландии и имеет британский паспорт.

Во-вторых, в случае обретения независимости гражданство Шотландии автоматически смогут получить рожденные в Шотландии дети, у которых хотя бы один родитель является либо гражданином Шотландии, либо гражданином Великобритании или Ирландии, либо который законно обосновался в Шотландии. В-третьих, зарегистрироваться в качестве шотландских граждан смогут проживающие в Шотландии граждане Ирландии и дети любой национальности, которые выросли в Шотландии. В-четвертых, лица любой национальности смогут подать заявление на получение шотландского гражданства, если они будут жить в Шотландии не менее пяти лет или получат разрешение от миграционных властей остаться в Шотландии не менее чем на год.

В документе, обнародованном правительством во главе с первым министром Хамзой Юсафом из Шотландской национальной партии (ШНП), отмечается, что британские граждане не будут обязаны становиться гражданами Шотландии, чтобы продолжать жить и работать там, поскольку Шотландия продолжит оставаться частью единого иммиграционного пространства, куда входят Великобритания, Ирландия, Нормандские острова в проливе Ла-Манш и остров Мэн в Ирландском море.

Своя валюта и вступление в ЕС

В 2022 году шотландские власти опубликовали план развития страны в случае обретения независимости, который предполагает, что после выхода из состава Соединенного Королевства Шотландия со временем перейдет на собственную национальную валюту - шотландский фунт. В программе отмечалось, что власти в Эдинбурге не планируют устанавливать конкретный временной период для перехода на свою валюту. При этом новый независимый Центробанк Шотландии изучит все необходимые экономические критерии относительно предпочтительного срока введения в обращение национальной валюты. В то же время итоговое решение по этому вопросу будет принимать парламент региона.

План также предполагает вступление Шотландии в Евросоюз. В документе подчеркивалось, что членство в ЕС откроет шотландцам возможность "учиться, работать и жить" в странах сообщества. Кроме того, в Эдинбурге рассчитывают на мощный экономический толчок после присоединения к единому рынку ЕС, который "в семь раз больше британского", несмотря на то, что вступление в Евросоюз потребует осуществлять таможенные проверки товаров на границе с Соединенным Королевством.

Скандалы в Эдинбурге

Британские политические комментаторы обращают внимание, что публикация правительством Шотландии программы получения гражданства, вероятно, призвана отвлечь внимание от скандалов вокруг ШНП. Сейчас полиция Шотландии ведет расследование по делу о финансировании партии, в рамках которого были допрошены бывший первый министр Шотландии и лидер ШНП (2014-2023) Никола Стерджен, ее супруг, бывший исполнительный секретарь партии (2001-2023) Питер Мурелл, а также бывший партийный казначей (2004-2020, 2021-2023) Колин Битти.

По информации СМИ, полиция расследует жалобы со стороны финансовых доноров партии на нецелевое расходование £600 тыс. ($768 тыс.), выделенных на кампанию по агитации за проведение нового референдума о независимости Шотландии в 2017-2019 гг.

Согласно сведениям газеты Financial Times, Юсаф, который родился в Глазго в семье выходцев из Пакистана, стремится создать вокруг ШНП образ прогрессивной партии, которая намерена после получения независимости проводить более либеральную иммиграционную политику. Презентуя упомянутую программу на мероприятии в Эдинбурге, Юсаф указал, что разработанный порядок получения шотландского гражданства поможет не допустить сокращения численности населения Шотландии. Согласно прогнозу статистического бюро Шотландии, население региона достигнет пика в 5,48 млн человек к 2028 году, после чего без принятия дополнительных мер упадет на 1,5% к 2045 году.

В то же время критики ШНП называют планы Юсафа неправильным расходованием средств налогоплательщиков, учитывая низкую вероятность проведения нового референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании в ближайшие годы.

Перспективы референдума

Референдум по вопросу о независимости Шотландии уже проходил в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП в течение нескольких лет настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступило против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала отказ от членства в ЕС.

В мае шотландская газета The National со ссылкой на социологическое исследование компании Ipsos сообщила, что порядка 53% жителей региона выступают за выход из состава Великобритании, несмотря на скандалы вокруг ШНП. Тем не менее британские власти по-прежнему отказываются проводить новый референдум, мотивируя это тем, что подобного рода плебисцит должен проходить лишь "один раз в поколение".