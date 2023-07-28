Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи перевели из тюрьмы

По данным источника AFP, она провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Бывший государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным его источника, она провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья и, вероятно, встретится со специальным посланником Китая по делам Азии Дэн Сицзюнем, который сейчас находится с визитом в стране.

Как ранее проинформировал портал The Irrawaddy, Государственный административный совет Мьянмы намеревался перевести Аун Сан Су Чжи из тюрьмы под домашний арест.

Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай 9 июля провел встречу с 78-летней Аун Сан Су Чжи, которая состоялась в мьянманской столице Нейпьидо с согласия Государственного административного совета Мьянмы. Таиландский МИД назвал встречу двух политиков важным шагом на пути к реализации мирного плана "Консенсус из пяти пунктов", призванного урегулировать гражданский конфликт в Мьянме.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам.

По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.