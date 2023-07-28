Чиновник Госдепа США обсудил тему санкций с представителями кабмина Кипра

По информации Philenews, Эрик Вудхаус направил сигнал о том, что санкции, которые распространяются в том числе и на кипрских граждан, направлены против России

НИКОСИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус провел встречи с представителями правительства Кипра, на которых обсуждалась тема соблюдения режима антироссийских санкций. Как сообщил новостной портал Philenews, американский чиновник, "по сути привез дополнительную информацию в отношении россиян, чьи имена попали в санкционные списки" США.

"По словам инсайдеров, он направил сигнал о том, что санкции, которые распространяются в том числе и на кипрских граждан, <...> направлены против России, а не против Республики [Кипр], репутация которой поставлена на карту", - отметил портал. Эти же источники приводят слова Вудхауса о том, что действия, предпринятые США по расширению своих санкционных списков, не мешают Кипру продолжать привлекать иностранные инвестиции.

Накануне представитель Госдепа, отвечающий в своем ведомстве за соблюдение режима санкций, провел в президентском дворце встречи с замминистра при президенте Ирини Пики и директором дипломатической канцелярии главы государства Мариленой Рауной.

Официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис заявил, что этот визит "является частью более широких усилий, направленных на более эффективное применение санкций".

12 апреля США и Великобритания обновили свои черные списки в отношении России, приписывая их новым фигурантам попытки обхода западных санкций и поддержку специальной военной операции на Украине. В перечни попали 23 владельца кипрских паспортов, 10 из них родились на острове, а 13 имеют двойное или тройное гражданство. Американские санкции также коснулись 18 кипрских компаний, в британский же список попали две таких фирмы. Позднее к списку добавились еще три компании. В обоих перечнях числится известный на Кипре адвокат Христодулос Василиадис, возглавляющий юридическую фирму Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC. Утверждается, что он сознательно оказал помощь крупным российским бизнесменам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов путем организации сложных финансовых схем. Адвокат это категорически отрицает.

На этом фоне кипрские власти объявили о создании нового подразделения для контроля за соблюдением режима международных санкций. Президент также поручил подготовить дорожную карту с подробным описанием шагов, которые Кипр должен предпринять в свете рестрикций Великобритании и США против РФ. Одновременно Никосия запросила у Вашингтона всю необходимую информацию о кипрских фигурантах санкционного списка. Президент республики Никос Христодулидис заявил, что считает крайне важным в свете принятых санкционных мер защищать имя и авторитет Кипра как делового и финансового центра.