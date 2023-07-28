Лукашенко назначил Алексея Ляхновича министром транспорта и коммуникаций Белоруссии

Ляхнович ранее занимал пост первого замруководителя этого ведомства

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича, который ранее занимал пост первого замруководителя этого ведомства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, назначен новый министр ЖКХ, им стал Геннадий Трубило, который до этого также был первым замминистра.

Глава государства назначил Игоря Брыло своим помощником - инспектором по Витебской области. До настоящего времени он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия.

Кандидатура Олега Жебина согласована для назначения на должность генерального директора ОАО "Нафтан". Виталий Осипенко возглавит ОАО "Светлогорскхимволокно", Алексей Бевзюк - ОАО "АГАТ - системы управления". Кроме того, кандидатура Елены Богдан согласована для назначения заместителем государственного секретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства. Ранее она занимала пост председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.