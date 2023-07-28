28 июля, 12:11

Эрдоган заявил, что истребитель Kaan совершит первый полет до конца года

По словам турецкого президента, в реализации проекта примет участие Азербайджан

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Создаваемый Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершит первый полет до конца 2023 года. Об этом сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023.

"Самолет Kaan, который мы три месяца назад выкатили из ангара, надеюсь, к концу года мы уже увидим в небе", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в реализации проекта примет участие Азербайджан, с которым в рамках IDEF было подписано соответствующее соглашение.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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