Эрдоган заявил, что истребитель Kaan совершит первый полет до конца года

По словам турецкого президента, в реализации проекта примет участие Азербайджан

СТАМБУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Создаваемый Турцией истребитель пятого поколения Kaan совершит первый полет до конца 2023 года. Об этом сообщил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023.

"Самолет Kaan, который мы три месяца назад выкатили из ангара, надеюсь, к концу года мы уже увидим в небе", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в реализации проекта примет участие Азербайджан, с которым в рамках IDEF было подписано соответствующее соглашение.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.