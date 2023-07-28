Лукашенко выразил недовольство положением дел в белорусском кинематографе

Президент республики отметил необходимость производства новых фильмов в различных жанрах

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство текущим состоянием белорусской киноиндустрии и отметил необходимость производства новых фильмов в различных жанрах.

"Что касается нашего кинопроизводства, это беда. Спрос, сразу вам говорю, будет серьезнейший. Почему? Потому что сколько можно менять руководителей, а результата нет", - сказал Лукашенко в ходе назначения новым гендиректором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" Юрия Алексея, сообщает агентство БелТА.

По его словам, есть неплохая база, не хуже, чем в России. "Видимо, где-то мы недорабатывали", - отметил он. Лукашенко поделился своим видением развития кинопроизводства в республике.

"Нужно выдать на-гора определенное количество фильмов - разных, для разных категорий. Может быть, пойти по российскому пути. Конечно, поменьше бы этой кровищи, бандитизма, убийств, пистолетов, автоматов, разборок и так далее", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "в идеологическом, воспитательном плане кино не имеет равных по степени воздействия", а кинофильмы сейчас смотрят не только по телевизору, но и через интернет. Он напомнил высказывание Владимира Ленина, что "из всех искусств важнейшим для нас является кино".