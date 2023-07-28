28 июля, 12:57

Греческий министр по делам защиты граждан подал в отставку

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ее принял

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. Министр по делам защиты граждан Нотис Митаракис подал заявление об отставке премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, который ее принял. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

"Министр по делам защиты граждан Нотис Митаракис подал заявление об отставке по личным причинам премьер-министру Кириакосу Мицотакису, отставка была принята", - говорится в сообщении.

Новым главой ведомства по делам защиты граждан назначен Яннис Иконому, который до этого был первым заместителем министра образования, религии и спорта. Депутат парламента Греции от островов Киклады Яннис Вруцис стал первым заместителем главы Министерства образования, религии и спорта.

Двух новых членов кабинета министров приведут к присяге в 19:00 (совпадает с мск) в Президентском дворце в присутствии главы греческого государства Катерины Сакелларопулу, отметило агентство.

Греческого информационный портал newsbomb.gr утверждает, что причиной отставки Митаракиса было личное недовольство им премьер-министра. Ссылаясь на газету Kathimerini, портал напоминает, что Митаракис появился утром на одном из островов, где он начал отпуск. Согласно публикации в газете, бывший министр также часами катался на катере, что "привело к особенному недовольству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, который постоянно контролировал операции по тушению пожаров в стране". Заявление об отставке Митаракис подал через несколько часов после появления публикации. 

Теги:
ГрецияМицотакис, КириакосСакелларопулу, Катерина
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