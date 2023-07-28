СМИ: кассационный суд Франции высказался за процесс над министром юстиции

По данным телеканала BFMTV, Эрика Дюпон-Моретти подозревают в злоупотреблении служебным положением

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Кассационный суд Франции высказался за проведение процесса над министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, подозреваемым в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как отметил телеканал, глава Минюста подозревается в использовании своего министерского статуса "для сведения счетов с судьями, с которыми он конфликтовал в бытность адвокатом".

Защита министра настаивала на закрытии дела. Однако Кассационный суд отклонил это ходатайство. Теперь Дюпон-Моретти предстанет перед Судом Республики, который правомочен рассматривать жалобы против высших должностных лиц.

Это первый случай в истории Пятой Республики, когда обвинения выдвигаются против действующего министра юстиции.

До назначения в июле 2020 года на пост главы Минюста Дюпон-Моретти был адвокатом. Он установил рекорд французского правосудия, выиграв в судах около 150 дел своих подзащитных.

В ходе своей деятельности он неоднократно вступал в конфликт с судьями, позволял себе резкие высказывания в их отношении в СМИ. В частности, он, будучи адвокатом, подал иск против нескольких судей, обвиняя их в неправомерных действиях по нескольким рассматривавшимся делам. Перейдя на главный пост в Минюсте, он отозвал свой иск, но затем инициировал административное расследование против нескольких судей.