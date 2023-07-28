США отменили санкции против бывшего вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро

Газета The Wall Street Journal в мае 2022 года сообщала, что он покинул "Роснефть"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты отменили односторонние санкции в отношении бывшего первого заместителя вице-президента компании "Роснефть" бельгийца Дидье Касимиро. Об этом свидетельствует уведомление, обнародованное в пятницу Управлением по контролю над иностранным активами Министерства финансов США.

"Из <...> списка Управления по контролю над иностранными активами произведены следующие удаления [имен]: <...> Касимиро Дидье, Москва, Россия <...>", - указывается в документе. Никакая другая информация на этот счет там не приводится. В оповещении лишь содержится напоминание о том, что санкции, под которые попал и Касимиро, касались компании Rosneft Trading S. A. Касимиро в прошлом был ее президентом. Эти рестрикции, в том числе против TNK Trading International S. A., были введены Вашингтоном в 2020 году. США применили ограничительные меры под предлогом связей этих дочерних компаний "Роснефти" с властями Венесуэлы.

Газета The Wall Street Journal сообщала в мае 2022 года, что Касимиро покинул "Роснефть".