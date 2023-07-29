Западные эксперты считают, что интеграция истребителей F-16 в ВСУ станет задачей на годы

Также сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади и руководитель программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отмечают, что украинским бойцам не хватает слаженности, из-за чего они не могут прорвать российскую оборону

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Интеграция западной авиатехники в состав ВСУ и обеспечение ее эффективности может занять годы и не гарантирует успеха украинского наступления. Об этом в авторской статье для британского журнала The Economist пишут сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади и руководитель программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

"Украинским частям, которые с трудом координируют действия своих сухопутных сил, будет еще сложнее интегрировать в свои операции авиацию, которой сейчас у них нет. Интеграция западной авиации, а Украина рассчитывает скоро получить американские истребители F-16, и ее эффективное использование - задача, решение которой, вероятно, займет годы, - отмечают авторы. - Было бы опрометчиво возлагать слишком большие надежды на их появление [у Украины]. Наличие авиации не гарантирует превосходства в воздухе, которое нелегко получить на поле боя, где в изобилии применяются современные средства ПВО, а воздушные силы противника численно превосходят ваши".

Авторы статьи отмечают, что успех ВСУ не могут сами по себе гарантировать никакие вооружения, и настаивают на необходимости "лучшей подготовки и долгосрочной западной поддержки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, опубликованном 23 июля, заявил, что Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев. По его словам, "процесс по F-16 движется". В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.

Проблема ВСУ

Кофман и Гади, в июле посетившие прифронтовые районы на Украине, также подробно раскрывают в статье тезис о том, что подразделения ВСУ "на данном этапе" не могут действовать достаточно слаженно, чтобы успешно осуществлять масштабные общевойсковые операции. Военные эксперты отмечают, что из-за этого в ходе наступления не удается прорвать российскую оборону, на что первоначально надеялись Киев и его союзники, которые теперь рассчитывают истощить силы ВС РФ, что потребует долгосрочной поддержки со стороны НАТО.

"Новые бригады не добились успеха не только потому, что у них было мало времени для отработки слаженных действий, но и по той причине, что их не обучали тому, как им нужно воевать. Способность украинских солдат быстро осваивать западную технику вызвала неоправданный оптимизм по поводу того, что сократить можно и время, необходимое для формирования слаженных боевых подразделений. Решение использовать эти подразделения в авангарде сложного наступления вместо более опытных формирований теперь кажется ошибкой, отражающей то, что приоритет отдавался западным вооружениям, а не боевому опыту", - пишут авторы, отмечая, что, несмотря на опыт, приобретенный украинскими военными в ходе боевых действий, ВСУ его "все еще не хватает для координирования крупномасштабных наступательных действий".

Эксперты констатируют, что, хотя Украина может осуществлять наступательные операции на уровне взвода, "все начинает разваливаться при их масштабировании до уровня роты или батальона". В статье также указывается, что украинские соединения, которые на бумаге обозначены как бригады из нескольких тысяч человек, на практике могут быть несколькими усиленными ротами из нескольких сотен военнослужащих, которым сложно подавить сопротивление противника. Большую роль также играет отсутствие опыта у бойцов недавно сформированных подразделений, которые, "даже будучи оснащены лучшей западной техникой", не могут перед атакой "скорректировать артиллерийский огонь, провести разведку и подавить позиции противника".

"Даже если бы Украина смогла решить все эти тактические проблемы, ей по-прежнему было бы трудно преодолеть российскую оборону, не получив дополнительных средств разминирования, средств ПВО малого радиуса действия, авиации и существенного преимущества перед Россией в запасах артиллерийских снарядов", - указывают эксперты.