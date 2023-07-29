В США россиянке грозит до 10 лет тюрьмы по связанному с наркотиками делу

Прокуратура обвиняет Наталью Семенову в преступном сговоре и пособничестве в производстве наркотиков, сообщил ее адвокат Алексей Тарасов

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Семенова обвиняется в штате Техас по делу, связанному с наркотическими веществами, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС ее адвокат Алексей Тарасов.

Семенова вместе со своим мужем гражданином США Расселом Росом и другими фигурантами дела - выходцами из России и Боливии - была задержана в конце февраля 2023 года после того, как полиция провела обыск около принадлежащего супругам дома. По словам Тарасова, "была изъята существенная партия" марихуаны общим весом порядка 450 кг.

Прокуратура вменяет россиянке преступный сговор и пособничество в производстве наркотиков. "Если исходить из текста [обвинения], то максимально ей грозит 10 лет", - сказал Тарасов. Адвокат отметил, что Семенова не признала себя виновной ни по одному пункту обвинений. Судебное заседание по ее делу запланировано на 6 ноября.

Сейчас Семенова находится в тюрьме округа Грегг, ее состояние, по словам Тарасова, "оставляет желать лучшего". "Она достаточно долго находится под стражей, у нее есть хронические заболевания", - указал он, отметив, что у его подзащитной есть проблемы с зубами, ей нужно пройти обследование у дантиста, однако "в условиях тюрьмы это сделать трудно".