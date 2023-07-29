В Турции заявили о смещении центра мировой политики на восток

Как отметил глава турецкого МИД Хакан Фидан, западный мир теряет свои позиции

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир теряет свои центральные позиции.

"Наступили дни, знаменующие собой окончательную трансформацию международной системы. Возникает новое геополитическое и геоэкономическое уравнение, и Азия находится в самом его центре. В то время как западный мир теряет свои центральные позиции, мы видим, что центр мировой политики смещается на восток, к нашим исконным землям", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

Министры обсудили пути укрепления двусторонних отношений. "Подписанная нами сегодня дорожная карта определяет институциональные рамки наших отношений. В предстоящий период мы будем ускорять их развитие на всех уровнях. Наша торговля постоянно растет. Наша цель - достичь $15 млрд на основе сбалансированной торговли. Мы имели возможность обсудить наши отношения в области оборонной промышленности, туризма, энергетики и транспорта. У нас есть все возможности для развития наших отношений в области оборонной промышленности. Важным примером является проект танка Altay", - рассказал глава МИД Турции.

Кроме того, стороны затронули ситуацию вокруг КНДР. "События, связанные с Северной Кореей, также находятся в нашей повестке дня. Мы стремимся к установлению прочного мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы поддерживаем усилия в этом направлении", - добавил Фидан.