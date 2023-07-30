Лидер "Хезболлах" заявил, что исламские министры должны ответить на осквернение Корана

Шиитский политик расценил публичное сожжение копий священной книги перед посольствами Египта, Ирака и Турции в Копенгагене как "агрессию против исламского мира"

БЕЙРУТ, 30 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) должны занять самую решительную позицию по отношению к посягательствам на священную для мусульман книгу Коран в нескольких европейских странах. Об этом, как передал телеканал Al Manar, заявил в субботу лидер шиитской партии "Хезболлах" в Ливане шейх Хасан Насрулла.

"Исламские министры не могут оставить без ответа осквернение Корана, их реакция должна соответствовать вызову, брошенному экстремистами из Швеции и Дании", - подчеркнул он. Шиитский политик расценил публичное сожжение копий священной книги перед посольствами Египта, Ирака и Турции в Копенгагене "как агрессию против исламского мира, против двух миллиардов мусульман".

Насрулла приветствовал акции протеста, прошедшие ранее в Ираке, Иране, Йемене, Ливане и других государствах, участники которых осудили действия экстремистов. По его словам, молодежь в исламских странах не осталась равнодушной к этим провокационным выходкам.

29 июля в священной для мусульман-шиитов Кербеле (Ирак) состоялись массовые траурные шествия в память о трагической гибели в 680 году имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Религиозные процессии прошли также на юге Бейрута, где проживают сторонники "Хезболлах", их участники несли в руках многочисленные копии священного Корана.

31 июля ОИС проведет экстренное совещание на уровне глав МИД для принятия мер по противодействию проявлениям исламофобии, которые были отмечены в последнее время в странах Запада. Штаб-квартира ОИС находится в Джидде (Саудовская Аравия), ее генеральным секретарем является чадский дипломат Хисейн Брахим Тахе.

Антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, состоялись 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная выходка была совершена днем ранее у посольства Ирака. Все они были организованы праворадикальной группой "Датские патриоты". 28 июня с разрешения шведской полиции в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. 20 июля перед посольством Ирака в Стокгольме он устроил новую провокацию, следом посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих.