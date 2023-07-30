В Амстердаме прошел марш против поставок оружия Украине

Участник акции отметил, что раскол украинского государства неизбежен

ГААГА, 30 июля. /ТАСС/. Сотни человек приняли участие в очередном марше в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине. Участники акции прошли по городу с белыми флагами, а также провели пресс-конференцию, на которой резко осудили действия голландских властей, продолжающих направлять различную военную технику и снаряжение киевским властям.

"Люди должны иметь выбор, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из спикеров, публицист и политолог Аб Гителинк. - И вполне очевидно, что на юге и востоке Украины, где проживают в основном российские украинцы, люди сделали свой выбор в ходе референдумов. Поэтому раскол Украины неизбежен. Этот раскол должен произойти, чтобы образовался новый порядок".

Голландское правительство, обратил внимание он, продолжает направлять на Украину военную технику и снаряжение, это активно поддерживается парламентом. "Однако опросы общественного мнения показывают, что большинство населения страны не поддерживает поставку вооружения Украине, - подчеркнул эксперт. - Даже если они в целом на стороне Украины, они считают, что оружие не помогает решению проблем".

Большинство участников пришло на акцию с белыми флагами, однако среди них были замечены и люди с российскими флагами, а также флагами бывших союзных республик. "Мы понадеялись на [президента СССР Михаила] Горбачева и лидеров всего мира, они обещали нам мир и свободу, что не будет холодной войны, что не будет воин, а все повернулось совсем по-другому, - заметила в беседе с корреспондентом ТАСС участница акции. - Все, что они обещали, к сожалению, не исполнилось. И теперь моя родная Украина горит в огне".

"Я общаюсь с людьми, читаю новости, и вывод один - в этой войне виновата НАТО, - продолжила она. - Надеюсь, что наши люди все-таки прозреют и что режим [президента Украины Владимира] Зеленского будет свергнут. Мы бы хотели такого президента, как [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, который сможет жить с Россией в мире. Потому что мы один народ. Жаль, что нас разрывают так на части. Жаль наших людей, которые поддались этой пропаганде".