Минобороны Израиля объявило, что закупит десятки тысяч артснарядов на сумму более $60 млн

Контракт будет исполнен в течение одного года, сообщили в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля закупит в ближайшее время десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм на общую сумму свыше $60 млн. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Контракт будет исполнен в течение одного года, артиллерийские снаряды, как ожидается, будут поставлены в 2024 году", - говорится в заявлении.

Поставщиком выступит израильский оборонный концерн Elbit Systems, сделку уже одобрил генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор запаса Эяль Замир. Снаряды предназначены для артиллерийских подразделений Армии обороны Израиля, добавили в пресс-службе.

"Линия по производству артиллерийских снарядов имеет ключевое значение, и министерство обороны вкладывало существенные средства в нее на протяжении многих лет. Это соглашение с Elbit Systems укрепит потенциал Армии обороны Израиля и ее готовность к различным боевым сценариям", - заявил в связи с этим глава управления производства и поставок Минобороны Израиля Зеэв Ландау, высказывания которого приводит пресс-служба министерства.