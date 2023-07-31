Оппозиция в парламенте Молдавии бойкотирует заседание из-за игнорирования инициатив

Вице-председатель парламента Влад Батрынча отметил, что депутаты от оппозиции не могут воспользоваться даже правом парламентского контроля в ситуациях, где очевидны случаи нарушения законодательства и коррупции

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Молдавии бойкотирует заседание законодательного органа, обвинив контролирующую законодательный орган проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС) в давлении и игнорировании законодательных инициатив.

"В ситуации, когда ни одна инициатива оппозиции не принимается в учет, мы бойкотируем заседание", - сказал представляющий Блок коммунистов и социалистов вице-председатель парламента Влад Батрынча.

По его словам, сегодня депутаты от оппозиции не могут воспользоваться даже правом парламентского контроля в ситуациях, где очевидны случаи нарушения законодательства и коррупции.

Заседание также бойкотирует депутаты от запрещенной оппозиционной партии "Шора", которая обвинила ПДС в планах сокращения бюджета Гагаузской автономии после победы на выборах главы региона их представителя Евгении Гуцул.

Ранее депутаты блока потребовали заслушать в парламенте отчет правительства о ситуации в стране и исключить из повестки инициативы о денонсации соглашений в рамках СНГ, а также об учреждении центра информационного противодействия "Патриот". По словам президента республики Майи Санду, деятельность этого центра будет направлена против России, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию.

Оппозиция также критикует ПДС за планы продления режима ЧП в стране еще на 60 дней.