Глава Нацгвардии Украины заявил, что переданные Турцией "азовцы" вернутся на передовую

По словам Александра Пивненко, запрета на участие командиров "Азова" в боевых действиях нет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вернувшиеся из Турции на Украину главари нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) вновь будут участвовать в боевых действиях в составе Нацгвардии. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

Он утверждал, что никакого запрета на участие переданных Турцией командиров "Азова" в боевых действиях нет. "Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те нет, не существует", - сказал Пивненко. "Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", - заявил командующий Нацгвардией.

По его словам, произойти это может очень скоро - "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца".

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается в страну вместе с командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона "Азов" является невыполнением обязательств турецкой стороной. 29 июля президент РФ Владимир Путин подтвердил, что между Москвой и Анкарой были договоренности о нахождении боевиков "Азова" в Турции. Как отмечал в беседе с ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, пребывание главарей "Азова" фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

Ситуацию с возвращением главарей "Азова" в Киев 9 июля обсудили по телефону главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. Согласно сообщению российского министерства, в разговоре, который состоялся по турецкой инициативе, стороны подтвердили необходимость "сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы. Он охарактеризовал российско-турецкие отношения как тесные и взаимовыгодные, но отмечал, что по определенным вопросам имеются разногласия.