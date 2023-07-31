Турция поддерживает заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал Лачинский коридор территорией Азербайджана

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Турция выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, считая, что это позволит обеспечить стабильность в окружающем их регионе. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан после переговоров в Анкаре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Турция поддерживает инициативы, касающиеся Азербайджана и Армении, и призывает международное сообщество также поддержать их, не делая различия между сторонами. Путь к стабильности в регионе лежит через подписание всеобъемлющего мирного договора, и важное значение для этого имеет открытие Зангезурского коридора", - сказал Фидан.

Он назвал Лачинский коридор территорией Азербайджана, отметив, что в Баку вправе принимать все необходимые меры, которые там считают необходимыми, для обеспечения своей безопасности и защиты суверенных прав.