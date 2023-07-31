На Украине суды ужесточают приговоры уклонистам от мобилизации до лишения свободы

По данным издания "Страна", решения первой инстанции отменяются по ходатайству прокуратуры, настаивающей на лишении свободы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Апелляционные суды на Украине стали пересматривать условные сроки военнообязанным гражданам, уклонившимся от мобилизации, назначая тюремное заключение. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, решения первой инстанции отменяются по ходатайству прокуратуры, настаивающей на лишении свободы. Так, Кропивницкий апелляционный суд в июле отменил решение суда первой инстанции, которым уклоняющийся от службы в вооруженных силах гражданин освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком. С этим не согласилась прокуратура и, по итогам обжалования, суд вынес новый приговор в виде трех лет тюремного заключения. Аналогичное решение вынес Харьковский апелляционный суд в отношении жителя области, который уклонился от повестки, получив ранее год условно.

2 июля глава Львовского областного территориального центра комплектования полковник Александр Тищенко посетовал, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах военным, включающий поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации. Согласно поправке, мобилизации теперь подлежат лица, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются лицами с инвалидностью I или II группы, в том случае, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать. Неделей ранее украинские СМИ распространили требование всем военнообязанным Оболонского района Киева явиться в военкоматы в десятидневный срок. Требование касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений, в том числе лиц, не зарегистрированных в районе, а только проживающих в нем. Ранее об аналогичных мерах объявили в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины, а затем - в Чернигове.

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